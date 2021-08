(Di mercoledì 4 agosto 2021) .hailolimpico che gli era statodavanti alla piscinaq di Bella, dopo essere tornato a Firenze con la medaglia d'argento al collo. Il ladro, che ha sfondato il finestrino della macchina per prendere ilpieno di ricordi olimpici più che di riba di valore, ha abbandonato il bottino inall'Arno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LiaCapizzi : Ehi tu, che alle 13 oggi a Firenze hai fatto ciò... Che te ne fai di divise e magliette Italia, che non potresti ri… - Eurosport_IT : Ti siamo vicini, Lorenzo! ???? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming - FirenzePost : Olimpiadi: Lorenzo Zazzeri ha ritrovato in riva all’Arno il borsone rubato - alessiadaniele8 : RT @WestRaymond3: Lorenzo Zazzeri ha ritrovato la borsa con le cose delle Olimpiadi di Tokyo che gli avevano fregato ?? - demetriashair_ : RT @eleonora1684: Lorenzo Zazzeri ha ritrovato la borsa, ma ovviamente la gopro e l'ipad se li sono fottuti. Che dolore pensare che li form… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Lorenzo

... Alessia Trost, Elena Vallortigara 4×100 femminile: Italia (Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni, Vittoria Fontana) 4×100 maschile: Italia (Patta, Marcell Jacobs, Eseosa ...Nemmeno un'ora fa è arrivata una buona notizia, seppur parziale: in una storia il nuotatore azzurro rende noto che, grazie all'aiuto di alcuni cittadini, è riuscito a recuperare la sua borsa, .... Lorenzo Zazzeri ha ritrovato il borsone olimpico che gli era stato rubato davanti alla piscinaq di Bellariva, dopo essere tornato a Firenze con la medaglia d'argento al collo. Il ladro, che ha sfond ...Tokyo 2020, gli azzurri in gara oggi giovedì 5 agosto. Qui di seguito il programma completo (con orario italiano) degli Azzurri in gara oggi, giovedì 5 agosto: ...