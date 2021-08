Olimpiadi | l' abruzzese Sabbatini saluta Tokyo con 2 o record italiano Olimpiadi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Teramo - Dopo aver ottenuto il lasciapassare per le semifinali dei 1500 alledi, questa mattina l'Gaiaha messo a segno, nonostante l'esclusione dalla finale, una prestazione strepitosa chiudendo con il suo nuovo personal best (4'02"25), secondo risultatodi tutti i tempi sui 1500 m dopo Gabriella Dorio dal 1984. La caduta di due atlete, dopo circa 800 metri di corsa, finisce per danneggiare l'atleta teramana, determinando una frattura nel gruppo che non potrà più essere saldata. In considerazione di quanto accaduto, la delegazione italiana ha ...

Advertising

lanuovariviera : Olimpiadi, l'abruzzese Gaia Sabbatini saluta Tokyo con il secondo record italiano - Robbetta : RT @reteabruzzocom: OLIMPIADI, L’ABRUZZESE GAIA SABBATINI IN SEMIFINALE NEI 1500 METRI - reteabruzzocom : OLIMPIADI, L’ABRUZZESE GAIA SABBATINI IN SEMIFINALE NEI 1500 METRI -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi abruzzese

Agenzia ANSA

Ai Mondiali 2019 sembravano poter progredire a tal punto da giocarsi una medaglia alle, ... Ancora una volta questa giovaneha dimostrato l'atteggiamento giusto. Linda Cerruti - ...PESCARA. Si fermano qui le primedi Gaia Sabbatini. La giovane atleta(Fiamme Azzurre, ed ex Atletica Gran Sasso Teramo), campionessa d'Europa under 23, non ce l'ha fatta a qualificarsi per la finale dei 1500 ...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2020 4 AGOSTO Rachele Bruni (nuoto di fondo), 4: fatica a tenere il passo indiavolato delle migliori nella 10 km e si stacca ben presto dal gruppo di testa. Mai in gara ...Dopo aver ottenuto il lasciapassare per le semifinali dei 1500 alle Olimpiadi di Tokyo, questa mattina l’abruzzese Gaia Sabbatini ha messo a segno, nonostante l’esclusione dalla ...