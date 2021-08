Olimpiadi | Italia-Serbia | streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere volley femminile

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Stamattina alle ore 10 (in) all’Ariake Arena di Tokyo, si disputerà il match, valevole per i quarti di finale del torneo Olimpico. Le ragazze di coach di Davide Mazzanti dopo aver vinto le prime tre partite della Pool B, sono incappate in due brutti ko contro Cina e USA, che sono costati il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Iran:tv in...