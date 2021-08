Olimpiadi | il disastro degli sport di squadra Malagò accende un cero al 1° agosto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il mercoledì nerodi. In ventiquattro ore, sono saltate pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile e pallacanestro maschile. E aggiungiamoci anche il beach volley uomini. Tu chiamalo, se vuoi, unquasi completo. Va assolta solamente la Nazionale di Basket che ha compiuto un’impresa ad andare allee ha disputato un torneo sorprendente. Nei quarti di finale ha persino tenuto testa alla Francia fino a due minuti dalla fine, ha giocato pressoché alla pari e poiché nello, come nella vita, vale sempre il punto di partenze per valutare quello ...

Advertising

napolista : Eliminati pallavolo, pallanuoto, basket e pure beach volley. Finora sei gli ori (pochini), e nella guerra di posizi… - Zoro__90 : @see_lallero Che disastro. 2 giorni da incubo, mai così male nelle ultime olimpiadi. - Zoro__90 : Niente da fare, la maledizione dei quarti di finale colpisce anche il duo del beach volley. Nessun sport a squadra… - ve10ve : @AldoSciara Sullo stadio della Roma e secondariamente sulle Olimpiadi è stata un disastro. - Parfen_Rogozin : che disastro, gli sport di squadra alle Olimpiadi. ???????? #ItaliaTeam #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi disastro

Agenzia ANSA

Stavolta dovremo giocarcela per il quinto posto, facendo comunque meglio rispetto aldi Pechino in cui arrivammo noni. Ma la delusione è grossa, non tanto per la caratura dell'avversario, ...Dopo le nazionali italiane di basket maschile, di pallavolo maschile e femminile, anche quella di pallanuoto maschile è stata eliminata nei quarti di finale delledi Tokyo. Il Settebello allenato da Sandro Campagna è stato sconfitto dalla Serbia per 10 - 6 (5 - 2; 4 - 1; 0 - 1; 1 - 2). .Serbia batte Italia 2-0 e dopo il volley femminile è la volta del Settebello. I campioni del mondo tradiscono ai quarti di finale come già successo alle due Nazionali della pallavolo e al basket masch ...La Serbia è invece arrivata terza nel proprio raggruppamento, con 6 punti e due sconfitte e ora, in semifinale, affronterà la Spagna. Il Settebello azzurro si è dovuto arrendere alla Serbia, che ha el ...