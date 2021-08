Olimpiadi | i quattro dell’inseguimento su pista vincono l’oro | i telecronisti di discovery+ impazziscono di gioia – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Una gara da favola. L’IZU Velodrome si trasforma nel teatro dei sogni azzurri, con il quartettoa squadre protagonista di un oro storico: Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon battono la Danimarca campione del mondo e riportano l’Italia al trionfo olimpico in questa disciplina del ciclismo sudopo 61 anni. Una gara che ha tante similitudini con il turno precedente: la vittoria in rimonta, il nuovo record del mondo (stavolta abbassato a 3:42.032, tre decimi meglio del primato precedente) e per concludere la debordante superiorità di Ganna nel finale. Nel, i due ...