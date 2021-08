Olimpiadi, Federica Pellegrini eletta membro del Cio nella commissione atleti fino al 2028 (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’unico precedente prima di lei nello sport italiano è stata Emanuela Di Centa. E ora anche Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice resterà in carica fino al 2028 e sarà in Giunta Coni fino a quella data. La Pellegrini è stata eletta nella commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale ottenendo 1658 voti: l’annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’unico precedente prima di lei nello sport italiano è stata Emanuela Di Centa. E ora ancheè stataCio in rappresentanza degliche hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice resterà in caricaale sarà in Giunta Conia quella data. Laè statadel Comitato Olimpico Internazionale ottenendo 1658 voti: l’annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede ...

