Olimpiadi: Federica Pellegrini eletta membro del Cio in rappresentanza degli atleti (Di mercoledì 4 agosto 2021) La sua uscita ufficiale dasl mondo dello sport è durata meno di 48 ore. Federica Pellegrini, che domani 5 agosto 2021 compirà 33 anni è infatti stata eletta membro del Cio, il Comitato olimpico inrternazionale, con 1658 voti su 30 candidati. Tra il 13 luglio e il 3 agosto scorso, 6.825 atleti accreditati alle Olimpiadi di Tokyo, il 61,27% degli aventi diritti per una delle piu' elevate partecipazioni di sempre, hanno votato i loro rappresentanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) La sua uscita ufficiale dasl mondo dello sport è durata meno di 48 ore., che domani 5 agosto 2021 compirà 33 anni è infatti statadel Cio, il Comitato olimpico inrternazionale, con 1658 voti su 30 candidati. Tra il 13 luglio e il 3 agosto scorso, 6.825accreditati alledi Tokyo, il 61,27%aventi diritti per una delle piu' elevate partecipazioni di sempre, hanno votato i loro rappresentanti L'articolo proviene da Firenze Post.

