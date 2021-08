?Olimpiadi | 400 ostacoli da leggenda | record del mondo anche nelle donne

Advertising

Eurosport_IT : COSA ABBIAMO APPENA VISTO?! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Athletics | #Warholm Warholm s… - LiaCapizzi : Dopo il record fantascientifico di Warholm (è LA gara di queste Olimpiadi) pure i 400 ostacoli donne sono impressio… - repubblica : Atletica, ancora un record del mondo: McLaughlin 51''46 sui 400 ostacoli donne - serenel14278447 : Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 4 agosto: solo 14esima Rachele Bruni nella 10 chilometri nuo… - LaStampaTV : VIDEO | La gara più veloce di sempre. I 400 ostacoli di Warholm a confronto con le imprese di Bolt e Beamon… -

Un altro . Si continua a 'volare' sulla pista dello stadio olimpico di . Nella finale deiostacoli femminile, l'americana Sydney McLaughlin ha vinto l'oro, centrando il nuovo record del mondo in 51'46, migliorando il 51'90 che lei stessa aveva fatto registrare lo scorso 26 giugno. ......00 - Beach Volley - Quarti U ITA - QAT - Daniele Lupo, Paolo Nicolai Programma4 agosto 2021 Ore 00.30: GOLF " Torneo femminile, primo giro Ore 02.00 ATLETICA " Finali:metri ostacoli ...Ancora un’impresa sensazionale, mostruosa, fantascientifica, nei 400 ostacoli, un giorno dopo quella del norvegese Warholm, questa volta al femminile grazie alla statunitense Sydney McLaughlin che con ...Grande attesa per la finale dell'inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista. L'Italia di Ganna affronterà la Danimarca per la medaglia d'oro. Sempre stamattina giocheranno il settebello di p ...