Olimpiadi 2021 | diretta Italia-Serbia pallavolo femminile | orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ tutto pronto per la dodicesima giornata di gare alledi Tokyo. Oggi, mercoledì 4 agosto, le azzurre dellascenderanno in campo per i quarti di finale contro la, con la speranza di raggiungere le semifinali del torneo olimpico. Ma a che ora giocano eil match?il match L’appuntamento conè alle 10 ...