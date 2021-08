Obbligo di vaccino per gli adolescenti? Fedriga assicura che “Il Governo non ci pensa proprio” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sicuramente è importante la campagna di sensibilizzazione che possiamo fare anche nelle scuole per coinvolgere i ragazzi, in particolare quelli delle superiori, ma lasciamo da parte l’Obbligo” ma, ha poi tenuto a rimarcare a Canale 5 il presidente della Conferenza delle Regioni (e Del Friuli), Massimiliano Fedriga: “Credo non sia neanche nella testa del Governo andare verso l’Obbligo vaccinale anti covid per gli adolescenti“. Fedriga: “Bisogna portare avanti l’azione di sensibilizzazione ma senza costringere nessuno” Un’affermazione conciliante col ‘patema d’animo’ – legittimo – che molti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sicuramente è importante la campagna di sensibilizzazione che possiamo fare anche nelle scuole per coinvolgere i ragazzi, in particolare quelli delle superiori, ma lasciamo da parte l’” ma, ha poi tenuto a rimarcare a Canale 5 il presidente della Conferenza delle Regioni (e Del Friuli), Massimiliano: “Credo non sia neanche nella testa delandare verso l’vaccinale anti covid per gli“.: “Bisogna portare avanti l’azione di sensibilizzazione ma senza costringere nessuno” Un’affermazione conciliante col ‘patema d’animo’ – legittimo – che molti ...

