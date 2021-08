Nuovo Anno Scolastico, Presidi Confusi e Preoccupati: il Governo non ha Attuato Misure Concrete (Di mercoledì 4 agosto 2021) I Presidi sono Confusi e Preoccupati in merito al Nuovo Anno Scolastico. In molti affermano che non sono state attuate Misure Concrete e adeguate per un ritorno in sicurezza. I ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 4 agosto 2021) Isonoin merito al. In molti affermano che non sono state attuatee adeguate per un ritorno in sicurezza. I ...

Advertising

marattin : Per il 2021 il governo aveva previsto una crescita del Pil al 4,5%. A metà anno è già acquisita una crescita del 4,… - fattoquotidiano : NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE Il nuovo piano scuola, targato Patrizio Bianchi, è la copia edulcorata di quello dell… - ReggaeIt : Sceglie un tema purtroppo sempre di attualità come la violenza sulle donne, per il suo nuovo singolo, il primo real… - ItalianKING0 : RT @firegold763: Tifoso juventino rincoglionito starter pack: 1) AgnelliOUT. 2) AllegriOUT. 3) Mi manca Sarri ed il belgiuoco. 4) Chiellini… - ninoBertolino : RT @LouGirardiReal: Il #Milan ha offerto un nuovo contratto a #kjaer. Un anno più opzione per un altro anno. -