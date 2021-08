Nuoto di fondo Olimpiadi Tokyo, Gregorio Paltrinieri: “Il mare mi piace da impazzire. L’oro di Tamberi mi ha caricato tantissimo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gregorio Paltrinieri è concentrato sull’esordio nel Nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro, infatti, domani sarà in acqua per la 10 km. Difficile fare pronostico su quel che potrà fare il 26enne nativo di Carpi, molto, infatti, sarà legato alla sua condizione fisica e agli strascichi lasciati dalla mononucleosi che ne hanno condizionato in negativo le prestazioni in questa rassegna a cinque cerchi. Paltrinieri, però, non si è arreso ed è riuscito a compiere una vera e propria impresa negli 800 stile libero portando a casa un argento a dir poco insperato. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)è concentrato sull’esordio neldialledi. L’azzurro, infatti, domani sarà in acqua per la 10 km. Difficile fare pronostico su quel che potrà fare il 26enne nativo di Carpi, molto, infatti, sarà legato alla sua condizione fisica e agli strascichi lasciati dalla mononucleosi che ne hanno condizionato in negativo le prestazioni in questa rassegna a cinque cerchi., però, non si è arreso ed è riuscito a compiere una vera e propria impresa negli 800 stile libero portando a casa un argento a dir poco insperato. ...

Advertising

Eurosport_IT : Noi ci crediamo! ????????? #HomeOfOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Paltrinieri | #MarathonSwimming - fattoquotidiano : Olimpiady Tokyo, nuoto: Rachele Bruni chiude 14° nei 10 km di fondo. Canoa sprint, semifinale per Rizza e Burgo-Bec… - nigno11 : @MaurilioVitto Prof., mi permetta, l'olimpiadi non è ancora finita, i conti si fanno alla fine e l'Italia ha ancora… - FrancangelaF : @ViaColTrash Magari Paltrinieri nel nuoto di fondo? Magari! - OA_Sport : #marathonswimming Una dura prova attende Gregorio Paltrinieri e il suo tecnico Fabrizio Antonelli non ne nasconde l… -