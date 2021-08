Nuoto di fondo | Olimpiadi Tokyo | Ana Marcela Cunha vince la 10 km femminile | Rachele Bruni 14ma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Epilogo amaro per l’Italia enella 10 km deldipresso l’Odaiba Marine Park, nella baia di, sede delle gare olimpiche delin acque libere. L’azzurra, argento a Cinque Cerchi a Rio, non è riuscita a replicare la prestazione di cinque anni fa in Brasile, concludendo inposizione con il tempo di 2:02:10.2 a +2:39.4 dalla vincitrice. Una prestazione anomala perche ha sofferto una prova lanciata su ritmi sostenuti fin da subito in un’acqua con temperatura elevate. Condizioni non ideali per la toscana che, ...