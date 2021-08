Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo: Linda Cerruti e Costanza Ferro seste nella Finale del duo, oro scontato al ROC (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tutto come da copione. E’ calato il sipario sulla Finale del duo del Nuoto artistico alle Olimpiadi di Tokyo e i risultati dei preliminari sono stati confermati. In casa Italia è arrivato il sesto posto di Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le nostre portacolori, in questa routine del libero, hanno messo in acqua tutto quello che avevano per riuscire a interpretare al meglio il loro esercizio e colpire l’attenzione dei giudici. Linda e Costanza, le “sorelle” della danza in vasca italiana, hanno proposto un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tutto come da copione. E’ calato il sipario sulladel duo delalledie i risultati dei preliminari sono stati confermati. In casa Italia è arrivato il sesto posto di. Le nostre portacolori, in questa routine del libero, hanno messo in acqua tutto quello che avevano per riuscire a interpretare al meglio il loro esercizio e colpire l’attenzione dei giudici., le “sorelle” della danza in vasca italiana, hanno proposto un ...

