«Non uscirò vivo di qui»: un uomo minaccia di far esplodere una granata nella sede del governo ucraino – Il video (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un uomo, non identificato, ha minacciato di far esplodere una granata all'interno dell'edificio sede del governo ucraino, a Kiev. Un video mostra un uomo all'ingresso dell'edificio mentre tiene in mano un oggetto che minaccia di far esplodere e dice: «Non uscirò vivo da qui». Secondo quanto riportano i media ucraini l'uomo è un ex veterano dell'esercito disabile che faceva il cecchino e aveva combattuto nel Donbass. Le unità di polizia si starebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Non uscirò Uomo armato di granata minaccia di far esplodere la sede del governo Ucraino. 'Non uscirò vivo da qui' L'uomo si è presentato armato di granata e manifestando la seria intenzione a non voler tornare indietro: " Non uscirò vivo da qu i" avrebbe detto. Al momento le informazioni sull'assalitore sono ...

