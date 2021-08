Non credete a chi dice che Trump tornerà presidente degli USA il 13 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Donald Trump a inizio estate è stato protagonista in prima persona della diffusione di una teoria sul suo ritorno. Ad alcune persone in contatto con lui, l’ex presidente degli Stati Uniti aveva parlato di un suo possibile reintegro nello Studio Ovale a partire dal 13 agosto 2021. Una informazione fatta circolare con una tempistica ad hoc: nel mese di giugno, infatti, Trump ha dovuto fronteggiare un’accusa – nel distretto di Manhattan – relativa a presunti fondi nascosti collegati in qualche modo alla sua organizzazione. A inizio luglio è stata ufficialmente formalizzata l’accusa per evasione fiscale. ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Donalda inizio estate è stato protagonista in prima persona della diffusione di una teoria sul suo ritorno. Ad alcune persone in contatto con lui, l’exStati Uniti aveva parlato di un suo possibile reintegro nello Studio Ovale a partire dal 132021. Una informazione fatta circolare con una tempistica ad hoc: nel mese di giugno, infatti,ha dovuto fronteggiare un’accusa – nel distretto di Manhattan – relativa a presunti fondi nascosti collegati in qualche modo alla sua organizzazione. A inizio luglio è stata ufficialmente formalizzata l’accusa per evasione fiscale. ...

