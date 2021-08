Nomadi | annullato il concerto a Jesolo | “Un’umiliazione | mai successo in 58 anni” Il Comune | “Proteste dei residenti”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Acque agitate attorno ae stavolta non c’entra il meteo. Botta e risposta tra ie ilveneto a causa di unprogrammato il 31 luglio all’interno della rassegnaSuonica Festival poi. In una lunga lettera mandata agli organizzatori e all’amministrazione Beppe Carletti, storico tastierista e fondatore del gruppo, ha scritto: “La sospensione delci è stata comunicata martedì 27 luglio per mezzo dell’Agenzia che stava organizzando l’evento, alla stessa è stata proposta a parole l’alternativa di una piazza piccola, (cosa ...

Forse serviva dare un segnale che qualcosa sarebbe cambiato e i Nomadi sono un nome importante. Il Comune: Nessun annullamento solo location alternative Zoggia precisa che il Comune non ha... La firma della missiva è di Beppe Carletti, storico tastierista del gruppo, che si è rivolto al sindaco, Valerio Zoggia, all'assessore Flavia Pastò e agli organizzatori. Il Comune si difende: «Nessun annullamento solo uno spostamento di location». La controreplica: «Posto troppo piccolo e troppo a ridosso della data»