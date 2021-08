Nicolò Cafagna, addio al giornalista e blogger de ilfattoquotidiano.it che raccontava la sua disabilità con tono ironico e irriverente (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nicolò Cafagna, giornalista de Il Cittadino di Monza, scrittore e blogger de ilfattoquotidiano.it, è morto a 38 anni a causa di una polmonite che ha complicato il suo stato di salute già da tempo assai precario. Monzese nato nel 1983, aveva sin dalla nascita la distrofia muscolare di Duchenne che definiva “la francesina”, una malattia genetica neuromuscolare degenerativa. Cafagna amava affrontare il tema della disabilità in tono ironico, irriverente, non gli piaceva piangersi addosso e per anni ha lottato contro bullismo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021)de Il Cittadino di Monza, scrittore ede.it, è morto a 38 anni a causa di una polmonite che ha complicato il suo stato di salute già da tempo assai precario. Monzese nato nel 1983, aveva sin dalla nascita la distrofia muscolare di Duchenne che definiva “la francesina”, una malattia genetica neuromuscolare degenerativa.amava affrontare il tema dellain, non gli piaceva piangersi addosso e per anni ha lottato contro bullismo e ...

