Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Nicaragua: arrestata la candidata alla vice presidenza: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - La candidata alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicaragua arrestata

Agenzia ANSA

... composto da un ex guerrigliero della 'Contra' anti sandinista e ora imprenditore, Oscar Sobalvarro, e da Quezada, ex Miss2017. .Managua, 30 lug 11:14 - La polizia delha arrestato ieri sera, nella città di Leon, l'avvocata della Commissione permanente per i diritti umani (Cpdh)...La candidata alla vicepresidenza nicaraguense dello schieramento Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), Berenice Quezada, è stata informata di essere stata "inibita" a concorrere per questa carica ...Dopo le proteste il governo punta a riempire la pancia della gente, «come se 1 kg e mezzo di riso in più significasse la libertà e i diritti umani che chiediamo». Oltre 900 i casi di arresti e persone ...