Netflix, La Casa di Carta 5 ecco il trailer dell'ultima serie – VIDEO (Di mercoledì 4 agosto 2021) Netflix, nella Casa di Carta 5 la banda sarà sotto attacco i primi cinque episodi della serie saranno disponibili dal 3 Settembre 2021, nel trailer ci sono diversi colpi di scena. Netflix, la Casa di Carta 5 andrà in onda il 3 Settembre 2021, ci saranno diversi colpi di scena (Foto dal web)L'ultimo atto andrà in onda sulla piattaforma streaming, i primi cinque episodi della quinta e ultima stagione sono stati rilasciati tramite i canali social e su YouTube. La serie spagnola ha riscosso un successo inaspettato proprio ...

