Nelle Marche 19 mulini storici e 100mila euro per il restyling: Ecco come saranno riscoperti (Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA Valorizzare i mulini storici ad acqua delle Marche costruiti prima del 1900 attraverso progetti pilota in base anche ad una rigorosa ricognizione di questi manufatti che rileva le ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA Valorizzare iad acqua dellecostruiti prima del 1900 attraverso progetti pilota in base anche ad una rigorosa ricognizione di questi manufatti che rileva le ...

Advertising

aquiyomanto : finalmente ho abbandonato la regione demoniaca chiamata anche abruzzo e sono tornato nelle mie amate marche - picenooggi : Vaccini anti-Covid, Saltamartini: “Nelle Marche due o tre giorni di problemi di rifornimento” - alcinx : RT @GolettaVerde: Da domani saremo nelle Marche per una tappa di tre giorni, per parlare dell'ecosistema del mare Adriatico, dei rifiuti in… - glucchy : RT @realUmbertoLM: Nelle Marche un ragazzo omosessuale è stato pestato e poi stuprato da un “rifugiato” pakistano. Attendo con ansia la s… - Legambiente : RT @GolettaVerde: Da domani saremo nelle Marche per una tappa di tre giorni, per parlare dell'ecosistema del mare Adriatico, dei rifiuti in… -