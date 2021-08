Né spezzatino né svendita. Franco difende a spada tratta Unicredit-Mps (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’operazione tra Mps e Unicredit “non sarà una svendita, ma una soluzione strategicamente superiore dal punto di vista dell’interesse generale del paese?. E al momento “non si intravedono rischi di smembramento della Banca”. Il ministro dell’Economia Daniele Franco sulle sorti di Mps ha le idee chiare. Poco dopo le 20 di oggi si è presentato in Commissione Finanze di Camera e Senato dove ha parlato dell’offerta Unicredit e del ruolo dello Stato nella partita, dopo le polemiche, nate anche tra i diversi partiti politici negli ultimi giorni. Ma il titolare del Mef va oltre le critiche e per la prima volta rende noto il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’operazione tra Mps e“non sarà una, ma una soluzione strategicamente superiore dal punto di vista dell’interesse generale del paese?. E al momento “non si intravedono rischi di smembramento della Banca”. Il ministro dell’Economia Danielesulle sorti di Mps ha le idee chiare. Poco dopo le 20 di oggi si è presentato in Commissione Finanze di Camera e Senato dove ha parlato dell’offertae del ruolo dello Stato nella partita, dopo le polemiche, nate anche tra i diversi partiti politici negli ultimi giorni. Ma il titolare del Mef va oltre le critiche e per la prima volta rende noto il suo ...

