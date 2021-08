Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra (Di mercoledì 4 agosto 2021) Napoli - Arrivano buone notizie per il nuovo giro di tamponi effettuati, nella giornata di ieri, ai componenti del gruppo squadra del Napoli . Ad annunciarlo è stato infatti proprio il club azzurro, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021)- Arrivano buone notizie per il nuovo giro dieffettuati, nella giornata di ieri, ai componenti deldel. Ad annunciarlo è stato infatti proprio il club azzurro, ...

Advertising

GoalItalia : Un anno fa il Napoli perfezionò l'operazione Osimhen inserendo nell'affare i cartellini dei giovani Manzi, Palmieri… - pakocautiero : @mattinodinapoli Ma che caxxx c'entra questo come politico e per giunta a Napoli?? Ma ci hanno preso tutti per deficienti? - cn1926it : #Canale21 seguirà il #Napoli a #CastelDiSangro con “Tutti in Ritiro”: i dettagli - pacoxx122 : @fnapolisempre83 poi il napoli fallisce ed nessuno parla piu si vanno a nascondere come fecero quando ferlaino si… - annamaria_ff : NELLA BELLISSIMA NAPOLI ALLA SCOPERTA DELLA TOMBA DI VIRGILIO E DI GIACO... -