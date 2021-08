Napoli | Spalletti | “Bella la reazione della squadra I giovani stanno facendo bene | sono il nostro futuro”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lucianocontentovittoria del suocontro il wisla Cracovia. Il tecnico azzurro al terminegara ha rilasciato alcunen dichiarazioni al sito ufficiale del club partenopeo,si è detto soddisfattoe si complimnta con icalciatori azzurri. “Abbiamo dato continuità alla preparazione. Siviste delle buone cose, in particolare mi è piaciuta laquando siamo passati in svantaggio“.ha ...

Nuova vittoria quindi per ildiche prosegue così la sua preparazione in vista del debutto in Serie A tra poco meno di tre settimane. Wisla Cracovia -: la cronaca dell'...CRACOVIA (Polonia) - Dopo il successo di 4 giorni fa all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, ilditrova un altro successo , questa volta in rimonta, per 2 - 1 contro il Wisla Cracovia. Un test importante che il tecnico azzurro ha commentato così al triplice fischio finale: "...Luciano Spalletti dopo essere stato senza panchina, è tornato prepotentemente alla guida del Napoli, con l'obiettivo di rilanciare le prospettive della squadra partenopea, che nella scorsa stagione ha ...E’ contento della prestazione e del risultato, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. “Abbiamo dato continuità alla preparazione”, commenta così il successo nel test contro il Wisla Cracovia, che segu ...