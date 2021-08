Napoli in ritiro a Castel di Sangro: come prenotare gli allenamenti e le amichevoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) La SSC Napoli torna in Abruzzo. Vieni a Castel di Sangro dal 5 al 14 Agosto per assistere agli allenamenti e alle amichevoli della tua Squadra del cuore che si svolgeranno allo Stadio Patini. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) La SSCtorna in Abruzzo. Vieni adidal 5 al 14 Agosto per assistere aglie alledella tua Squadra del cuore che si svolgeranno allo Stadio Patini. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati ...

