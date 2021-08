Mutui prima casa, chi ha meno di 36 anni può risparmiare anche più di 20.000 euro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il mondo bancario punta sugli under 36 e sembra aver risposto alla chiamata del Governo in favore dei giovani che vogliono comprare casa tanto che, secondo l’analisi di Facile.it, alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciato Mutui al 100%, destinati a chi ha meno di 36 anni, con tassi fissi che partono dall’1,10% (Taeg), valore più basso di sempre per un finanziamento di questo genere. Secondo le simulazioni di Facile.it, grazie a queste condizioni i giovani possono risparmiare decine di migliaia di euro in interessi in virtù dei tassi ai minimi storici. Ipotizzando un mutuo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il mondo bancario punta sugli under 36 e sembra aver risposto alla chiamata del Governo in favore dei giovani che vogliono compraretanto che, secondo l’analisi di Facile.it, alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciatoal 100%, destinati a chi hadi 36, con tassi fissi che partono dall’1,10% (Taeg), valore più basso di sempre per un finanziamento di questo genere. Secondo le simulazioni di Facile.it, grazie a queste condizioni i giovani possonodecine di migliaia diin interessi in virtù dei tassi ai minimi storici. Ipotizzando un mutuo ...

