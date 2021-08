Mundo Deportivo | “Barça al lavoro per ufficializzare il rinnovo di Messi domani”

Advertising

sportli26181512 : Lazio, c'è il prezzo di Grimaldo: Secondo Mundo Deportivo, Grimaldo può partire dal... - LucaParry85 : La juve secondo il mundo deportivo vuole pjanic Ah - Gabri_Juventus : Fali Ramadani sta lavorando duramente per sbloccare il ritorno di Pjanic alla Juventus. [Mundo Deportivo ????]… - DavideSottile5 : RT @SCUtweet: Mundo Deportivo ?? L'agente di #Pjanic incontra #Cherubini nella giornata di oggi: Ramadani vuole agevolare il ritorno di Mir… - yassa9898 : RT @SCUtweet: Mundo Deportivo ?? L'agente di #Pjanic incontra #Cherubini nella giornata di oggi: Ramadani vuole agevolare il ritorno di Mir… -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo

Tuttosport

Commenta per primo Secondo, Grimaldo può partire dal Benfica per 20 milioni. Piace non solo alla Lazio ma anche a Manchester City e Atletico Madrid .Questo stando a quanto si legge sul '' in un articolo titolato: 'La Juventus fiduciosa di avere Pjanic per il Gamper'. La sfida con il Barcellona è in programma domenica 8 agosto, ..." No sé qué está pasando ", comenzó explicando Matt Cardona sobre la situación de WWE y sus contantes despidos. Dicen recortes presupuestarios pero, ¿no lo estaban haciendo tan bien? Quizás es por eso ...Anita Matamoros está viviendo un verano de ensueño. Tras el nacimiento de su sobrino Javier, hijo de su hermano Javi, la joven está exprimiendo al máximos sus días ...