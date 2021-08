Mps-Unicredit | il ministro Franco | Nessuna svendita

Advertising

RaphaelRaduzzi : Audizione allucinante del Ministro Franco su #MPS. Voglion svendere a tutti i costi, senza rivedere le scadenze eur… - sole24ore : Mps, Franco: «C’è il rischio di oltre 2.500 esuberi. Possibile che Mef diventi azionista di Unicredit»… - fattoquotidiano : Mps, resa del Tesoro alle condizioni di Unicredit: Orcel si prende 80 miliardi di crediti e lascia al Mef quelli “m… - manu_etoile : RT @FrancescoSaro: Come mai la cessione di MPS ad Unicredit con le perdite addossate allo Stato salta fuori adesso? Perché lo stato deve ve… - hockeybotabc : RT @RaphaelRaduzzi: Audizione allucinante del Ministro Franco su #MPS. Voglion svendere a tutti i costi, senza rivedere le scadenze europee… -

AGI - Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, apre alla cessione di. E lo fa davanti alle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato. Le sue parole sono nette: l'operazione'è la soluzione strategicamente superiore per l'interesse ......di Camera e Senato sulla vendita del Montepaschi per cui si è fatta avanti. "Nel caso probabile in cui la Commissione Ue ponesse un obiettivo più ambizioso" di riduzione dei costi per- ...ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei rassicurare che non si tratterà di una svendita di proprietà statale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione presso le commissioni riunite Fina ...Banca Mps di Siena , il ministro dell'economia Daniele Franco è intervenuto davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato per ...