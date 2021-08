Mps | Pd e il conflitto d’interessi | cronaca di un scandalo annunciato da Fratelli d’Italia video

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Era già tutto previsto, cantava rabbiosamente Riccardo Cocciante in un celebre successo degli anni ’70. Anche per Mps si può dire lo stesso:aveva preconizzato l’epilogoso della banca Monte dei paschi di Siena. Deldi Unicredit (presieduta dall’ex ministro Pd, Padoan) e di una fusione che apre a scenari inquietanti.Stasera alle ore 20, le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, sentiranno il ministro dell’Economia Daniele Franco, sulla vicenda riguardante Mps. la Banca Monte dei Paschi di Siena. E...

- UNICREDIT/ Forte: ildi interessi del Pd mette a rischio anche Draghi VERSO CABINA DI REGIA SUL GREEN PASS Nelle prossime ore dovrebbe essere convocata la Cabina di regia politica a ...... così Enrico Letta prova a rispondere alle critiche interne al Pd ma anche dagli altri partiti per il potenziale "d'interessi" del suo partito nella gestione del caso. Nei giorni ...Fra i temi che saranno affrontati ve ne saranno cinque particolarmente sensibili. Una banca, che, come ha ricordato ieri Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, è già costata allo Stato o ...Lettera di Enrico Letta per spiegare la candidatura alle Suppletive di Siena nel pieno caos Mps-Unicredit: “serve piano immediato. Troppi errori della sinistra, qui si deve cambiare” ...