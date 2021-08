Mps, il ministro Franco: “Rischio esuberi di molto superiori ai 2.500 stimati. Piano non conforme ad impegni Ue, cessione inevitabile” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da un lato: “Non sarà una svendita di comparti statali”. Dall’altro: esiste il Rischio che si superino i 2.500 esuberi. A seguito della richiesta da parte delle commissioni Finanza di Camera e Senato il ministro dell’economia Daniele Franco si è presentato per riferire sull’operazione Unicredit-Mps. Il Tesoro è titolare del 64% della banca senese dal 2017, quando l’allora ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan (ora alla presidenza di Unicredit) orchestrò l’ennesimo salvataggio dell’istituto toscano. Il ministro Franco ha affermato che “solo due soggetti hanno manifestato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da un lato: “Non sarà una svendita di comparti statali”. Dall’altro: esiste ilche si superino i 2.500. A seguito della richiesta da parte delle commissioni Finanza di Camera e Senato ildell’economia Danielesi è presentato per riferire sull’operazione Unicredit-Mps. Il Tesoro è titolare del 64% della banca senese dal 2017, quando l’alloradell’Economia Pier Carlo Padoan (ora alla presidenza di Unicredit) orchestrò l’ennesimo salvataggio dell’istituto toscano. Ilha affermato che “solo due soggetti hanno manifestato ...

