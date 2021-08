Mottarone, cosa prevederà il progetto della nuova Funivia: la previsione della sindaca di Stresa, Marcella Severino (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Una cabinovia che permetta il flusso di mille persone potenziali all’ora cambierebbe completamente l’immagine della nostra montagna, insieme a un panorama unico, permetterebbe di osservare la bellezza di sette laghi”. Marcella Severino, sindaca di Stresa, è al lavoro insieme con gli altri sindaci per immaginare un futuro nuovo e diverso per il Mottarone, rivitalizzando il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Una cabinovia che permetta il flusso di mille persone potenziali all’ora cambierebbe completamente l’immaginenostra montagna, insieme a un panorama unico, permetterebbe di osservare la bellezza di sette laghi”.di, è al lavoro insieme con gli altri sindaci per immaginare un futuro nuovo e diverso per il, rivitalizzando il L'articolo proviene da Inews.it.

