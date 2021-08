Moto E | svelata la nuova Safety Car | è la Bmw i4 M50

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moto svelata

La Gazzetta dello Sport

LaE, la serie monomarca che affianca la MotoGP dove vengono utilizzate esclusivamente le due ruote Energica Ego, avrà una nuova e fiammante Safety Car. Si tratta della Bmw i4 M50 che andrà a ...attraverso un filmato proposto da Aprilia la nuova Tuareg 660 . Un modello definito da tratti snelli e compatti, che presenta una distintiva firma luminosa frontale. LaNel video sono ...Italdesign immagina come potrebbe essere la prima moto elettrica Ducati e per il futuro parte dal passato, alla 860-GT ...Suzuki svela il prezzo della nuova streetfighter GSX-S950: in fase di lancio, il prezzo è di 9.390 euro. Prime consegne a settembre ...