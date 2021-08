Morto Pennacchi | il suo pensiero su Salvini | “Dovevano riempirlo di botte” VIDEO

Leggi su chenews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Antonioa 71 anni. Lo scrittore aveva avuto uno scontro con Matteoin merito al sistema della sanità lombarda. Mattee Antonio(Youtube)Lo scrittore e premio Strega Antonioè scomparso a 71 anni. E’ stato, inoltre, un operaio dell’Alcatel Cavi di Latina per trent’anni. La sua simpatia per la corrente “sinistra” della politica italiana non è mai stata un mistero per nessuno. Era missino prima e poi maiosta, ma anche socialista e membro della Cgil e Uil. “Mammut” è stato il suo primo romanzo, nato mentre era in cassa ...