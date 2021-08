Monte dei Paschi: ministro Franco, ci saranno 2.500 esuberi di personale, ma forse non basteranno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel caso probabile in cui l'interlocuzione con la Commissione richiedesse di fissare un obiettivo costi/ricavi piu' ambizioso gli esuberi potrebbero essere considerevolmente piu' elevati, ha detto il ministro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel caso probabile in cui l'interlocuzione con la Commissione richiedesse di fissare un obiettivo costi/ricavi piu' ambizioso glipotrebbero essere considerevolmente piu' elevati, ha detto ilL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

marattin : Questa sera alle ore 20 il ministro dell’Economia e Finanze Daniele Franco riferirà alle Commissioni Finanze di Cam… - marattin : Le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze,… - fattoquotidiano : C’è molta preoccupazione, unita a una certa dose di sconcerto, nel Pd, per la scelta di Enrico Letta di candidarsi… - FirenzePost : Monte dei Paschi: ministro Franco, ci saranno 2.500 esuberi di personale, ma forse non basteranno - roccopepe74 : RT @dianaterza: 500mila euro sequestrati al Papeete per evasione fiscale. Applausi. Adesso però cortesemente fateci sapere come e dove sono… -