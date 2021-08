Monreale ricorda il medico Dorino Giangreco a 4 anni dalla tragica scomparsa

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono già trascorsi 4di Isidoro, stimatose e grande appassionato di sport, di ciclismo in particolare.non dimentica, come lo chiamavano i tanti amici, che ancora oggi lono non solo per le sue doti professionali ma per le sua doti umane. Un uomo sempre allegro, che non rifiutava mai una parola gentile ai pazienti e ai conoscenti.si è spento dopo aver lottato in ospedale in seguito a un investimento da parte di ...