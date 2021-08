Monreale ricorda il medico Dorino Giangreco a 4 anni dalla tragica scomparsa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono già trascorsi 4di Isidoro, stimatose e grande appassionato di sport, di ciclismo in particolare.non dimentica, come lo chiamavano i tanti amici, che ancora oggi lono non solo per le sue doti professionali ma per le sua doti umane. Un uomo sempre allegro, che non rifiutava mai una parola gentile ai pazienti e ai conoscenti.si è spento dopo aver lottato in ospedale in seguito a un investimento da parte di ...

Sono già trascorsi 4 anni dalla tragica scomparsa di Isidoro Giangreco, stimato medico monrealese e grande appassionato di sport, di ciclismo in particolare. Monreale non dimentica Dorino, come lo chiamavano i tanti amici, che ancora oggi lo ricordano non solo per le sue doti professionali ma per le sua doti umane. Un uomo sempre allegro, che non rifiutava ... Dorino Giangreco, nel corso della sua carriera di medico dello Sport, ha partecipato anche a numerosi eventi, fra i quali il giro D'Italia, il Giro di Sicilia, la Targa Florio, il Ciclo raduno Città d ...