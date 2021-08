Mobilità elettrica, 13 milioni di euro agli enti pubblici per nuove colonnine di ricarica (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e di concerto con l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che destina 13 milioni di euro a fondo perduto in due anni (3,9 milioni nel 2021 e 9,1 milioni nel 2022) per rifinanziare la misura destinata agli enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli. Il precedente bando aveva visto per il 2021 lo stanziamento ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e di concerto con l’assessore a Infrastrutture, Trasporti esostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che destina 13dia fondo perduto in due anni (3,9nel 2021 e 9,1nel 2022) per rifinanziare la misura destinataper la realizzazione di infrastrutture per ladei veicoli. Il precedente bando aveva visto per il 2021 lo stanziamento ...

