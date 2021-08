MMA, Marvin Vettori torna a combattere! Super sfida a Paulo Costa, n. 2 del ranking. Vale la rivincita mondiale? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Marvin Vettori tornerà a combattere! Sono passati ormai due mesi dalla sconfitta contro Israel Adesanya nel match che Valeva la cintura iridata UFC dei pesi medi (era il 12 giugno a Glendale, USA). Il Campione del Mondo si impose con verdetto unanime al termine delle cinque riprese, spezzando il sogno del trentino di diventare il primo fighter italiano a salire sul trono delle arti marziali miste. Il 27enne ha smaltito la rabbia per quella battuta d’arresto e il prossimo 23 ottobre affronterà il brasiliano Paulo Costa, in location ancora da definire (va previsato che nel mentre avrà già ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)tornerà aSono passati ormai due mesi dalla sconfitta contro Israel Adesanya nel match cheva la cintura iridata UFC dei pesi medi (era il 12 giugno a Glendale, USA). Il Campione del Mondo si impose con verdetto unanime al termine delle cinque riprese, spezzando il sogno del trentino di diventare il primo fighter italiano a salire sul trono delle arti marziali miste. Il 27enne ha smaltito la rabbia per quella battuta d’arresto e il prossimo 23 ottobre affronterà il brasiliano, in location ancora da definire (va previsato che nel mentre avrà già ...

Advertising

JZeffero : RT @DovySimuMMA: *Marvin Vettori vs Paulo Costa* MMA Fans: - Metalligamer666 : RT @DovySimuMMA: *Marvin Vettori vs Paulo Costa* MMA Fans: - hotepjd : RT @DovySimuMMA: *Marvin Vettori vs Paulo Costa* MMA Fans: - foxy_francisco : RT @DovySimuMMA: *Marvin Vettori vs Paulo Costa* MMA Fans: - X2THAZ6992 : RT @DovySimuMMA: *Marvin Vettori vs Paulo Costa* MMA Fans: -