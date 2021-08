Mims, Giovannini: “Approvate le linee guida per piani spostamenti casa-lavoro” (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Le linee guida per la redazione e l’attuazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro da parte dei Mobility manager sono state Approvate oggi dal ministero per la Transizione Ecologica e dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. “Questa iniziativa – spiega il Mims in una nota – si inserisce nel programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile già avviato dal Mims con l’adozione delle linee guida per la redazione di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Leper la redazione e l’attuazione deideglida parte dei Mobility manager sono stateoggi dal ministero per la Transizione Ecologica e dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. “Questa iniziativa – spiega ilin una nota – si inserisce nel programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile già avviato dalcon l’adozione delleper la redazione di ...

