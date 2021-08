MILLY CARLUCCI CERCA UN NUOVO MAESTRO PER BALLANDO: I DETTAGLI (Di mercoledì 4 agosto 2021) Torna BALLANDO on the Road, il format alla riCERCA dei talenti comuni, con tappe nei vari punti della Penisola. MILLY CARLUCCI, tramite i suoi social annuncia l’apertura delle iscrizioni alla nuova edizione, e per l’occasione la conduttrice è alla riCERCA anche di un MAESTRO che sostituisca Raimondo Todaro nella nuova edizione. Piccola novità nella nuova edizione di BALLANDO , che CERCA un NUOVO ballerino, il quale accompagnerà una famosa protagonista del talent di Rai1. Tramite il regolamento di BALLANDO on the Road, ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tornaon the Road, il format alla ridei talenti comuni, con tappe nei vari punti della Penisola., tramite i suoi social annuncia l’apertura delle iscrizioni alla nuova edizione, e per l’occasione la conduttrice è alla rianche di unche sostituisca Raimondo Todaro nella nuova edizione. Piccola novità nella nuova edizione di, cheunballerino, il quale accompagnerà una famosa protagonista del talent di Rai1. Tramite il regolamento dion the Road, ...

Advertising

milly_carlucci : A proposito di Raimondo. #ballandoconlestelle - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CERCA UN NUOVO MAESTRO PER BALLANDO: I DETTAGLI - bubinoblog : MILLY CARLUCCI CERCA UN NUOVO MAESTRO PER BALLANDO: I DETTAGLI - IsaeChia : #BallandoconleStelle 2021, Milly Carlucci vuole nel cast un protagonista assoluto delle ultime Olimpiadi di… - Wiki08322277 : @milly_carlucci Non credo sia un vostro servo. Se sente di cambiare vita essendo la sua, è libero di farlo. -