Milano, ragazza 32enne muore investita da un camion mentre era in bicicletta

È morta una donna di 32 anni dopo essere stata investita da un'auto cisterna mentre pedalava sulla sua bicicletta in via san Giovanni a Robecco sul Naviglio, hinterland ovest di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 4 agosto.

Ultime Notizie dalla rete : Milano ragazza Milano, ragazza 32enne muore investita da un camion mentre era in bicicletta È morta una donna di 32 anni dopo essere stata investita da un'auto cisterna mentre pedalava sulla sua bicicletta in via san Giovanni a Robecco sul Naviglio, hinterland ovest di Milano . L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 4 agosto. Leggi anche - Il conducente del camion, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta, ...

