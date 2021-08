Milan, si lavora per blindare Kjaer: pronto il rinnovo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan vuole trovare un’intesa definitiva in breve tempo con Simon Kjaer per il rinnovo, le ultime sul difensore danese Simon Kjaer guadagna 1,2 milioni netti stagionali e il contratto scade nel 2022. Il Milan pensa di adeguare l’ingaggio ma non a un contratto troppo lungo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. La volontà di continuare con Simon è totale da parte del club di Via Aldo Rossi. Dopo aver giocato poco con l’Atalanta, nel sistema di Pioli è stato subito protagonista. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilvuole trovare un’intesa definitiva in breve tempo con Simonper il, le ultime sul difensore danese Simonguadagna 1,2 milioni netti stagionali e il contratto scade nel 2022. Ilpensa di adeguare l’ingaggio ma non a un contratto troppo lungo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. La volontà di continuare con Simon è totale da parte del club di Via Aldo Rossi. Dopo aver giocato poco con l’Atalanta, nel sistema di Pioli è stato subito protagonista. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

