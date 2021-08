Milan sconfitto ai rigori dal Valencia in amichevole (Di mercoledì 4 agosto 2021) Valencia (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un altro pareggio dopo quello col Nizza per il Milan che prosegue la sua marcia di avvicinamento verso le prime gare ufficiali: 0-0 al Mestalla contro il Valencia, che si prende poi ai rigori il 49esimo Trofeu Taronja. Decisivo l’errore di Krunic.Pioli parte con Maignan fra i pali, Conti e Ballo-Tourè larghi e al centro la coppia composta da Romagnoli e Tomori. In mezzo Tonali e Pobega mentre Leao viene confermato prima punta, con alle spalle Castillejo, Diaz e Maldini. Proprio quest’ultimo firma su punizione, di poco a lato, la prima occasione della partita. Poi sale in cattedra Diaz, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Un altro pareggio dopo quello col Nizza per ilche prosegue la sua marcia di avvicinamento verso le prime gare ufficiali: 0-0 al Mestalla contro il, che si prende poi aiil 49esimo Trofeu Taronja. Decisivo l’errore di Krunic.Pioli parte con Maignan fra i pali, Conti e Ballo-Tourè larghi e al centro la coppia composta da Romagnoli e Tomori. In mezzo Tonali e Pobega mentre Leao viene confermato prima punta, con alle spalle Castillejo, Diaz e Maldini. Proprio quest’ultimo firma su punizione, di poco a lato, la prima occasione della partita. Poi sale in cattedra Diaz, che ...

