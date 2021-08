Milan, per il trequartista nuova suggestione a basso prezzo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan continua la ricerca sul mercato di un trequartista che possa affiancare Brahim Diaz e sostituire Calhanoglu. L’anno in cui la UEFA ha deciso di ridurre le limitazioni ai club, il famoso fair play finanziario, per far fronte alla stagione più difficile degli ultimi anni dal punto di vista dei bilanci, è anche quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilcontinua la ricerca sul mercato di unche possa affiancare Brahim Diaz e sostituire Calhanoglu. L’anno in cui la UEFA ha deciso di ridurre le limitazioni ai club, il famoso fair play finanziario, per far fronte alla stagione più difficile degli ultimi anni dal punto di vista dei bilanci, è anche quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Coninews : CHE SPETTACOLOOOOO! ???????????????????? Con un fenomenale ?? 3:42.307 Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon… - ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOO! 3:42.307!!!!!!! ?? Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan s… - Eurosport_IT : Qualcuno ha visto il Record del Mondo? Ah già, l'ha distrutto Pippo Gannaaaaaaa ?????? Fenomenali anche Francesco L… - Vincenzo_sai81 : @MilanFo60352769 Secondo me è riferito a quei giorni dove da casa Milan si facevano dirette ogni secondo.... Mandan… - AntonellaMagan2 : @MilanNewsit Mi dispiace molto, meritava secondo me più possibilità, per il suo impegno e serietà, e dargli modo di… -