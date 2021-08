Milan, niente da fare per il trequartista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan sembra veder sfumare il colpo per la trequarti di Stefano Pioli. Marcel Sabitzer potrebbe rinnovare con il Red Bull Lipsia. Sabitzer Milan, tante le squadre su di lui Oltre al Milan, su Marcel Sabitzer è forte l’interesse della Roma per quanto concerne le squadre italiane. All’estero, invece, Sabitzer piace sia al Tottenham di Fabio Paratici che al Bayern Monaco. La sensazione è però che per questa sessione di mercato nessuno riuscirà a strapparlo al Red Bull Lipsia che non sembra per nulla intenzionato a lasciarlo partire. Le dichiarazioni dell’a.d. Del Red Bull Lipsia. L’amministratore delegato del sodalizio ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilsembra veder sfumare il colpo per la trequarti di Stefano Pioli. Marcel Sabitzer potrebbe rinnovare con il Red Bull Lipsia. Sabitzer, tante le squadre su di lui Oltre al, su Marcel Sabitzer è forte l’interesse della Roma per quanto concerne le squadre italiane. All’estero, invece, Sabitzer piace sia al Tottenham di Fabio Paratici che al Bayern Monaco. La sensazione è però che per questa sessione di mercato nessuno riuscirà a strapparlo al Red Bull Lipsia che non sembra per nulla intenzionato a lasciarlo partire. Le dichiarazioni dell’a.d. Del Red Bull Lipsia. L’amministratore delegato del sodalizio ...

