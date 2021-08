Milan, il rinforzo può arrivare dalla Juventus: contatti per Ramsey (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan continua la ricerca ad un centrocampista, l’intenzione del club rossonero è quello di regalare all’allenatore Stefano Pioli un calciatore con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Il Diavolo ha già perso Calhanoglu e ha bisogno di un giocatore bravo tecnicamente e negli inserimenti. Il Milan valuta alcuni nomi e nelle ultime ore ha puntato gli occhi in casa Juventus, l’obiettivo è Ramsey. Il club rossonero può approfittare del ridimensionamento dell’Inter per tentare l’assalto allo scudetto, è l’unica delle big a non aver cambiato allenatore e parte con una base solida. Sono andati via calciatori come ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilcontinua la ricerca ad un centrocampista, l’intenzione del club rossonero è quello di regalare all’allenatore Stefano Pioli un calciatore con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Il Diavolo ha già perso Calhanoglu e ha bisogno di un giocatore bravo tecnicamente e negli inserimenti. Ilvaluta alcuni nomi e nelle ultime ore ha puntato gli occhi in casa, l’obiettivo è. Il club rossonero può approfittare del ridimensionamento dell’Inter per tentare l’assalto allo scudetto, è l’unica delle big a non aver cambiato allenatore e parte con una base solida. Sono andati via calciatori come ...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Milan un giovane per l’attacco Rinforzo dall’Inter - #Calciomercato #Milan #giovane… - zazoomblog : Calciomercato Milan un giovane per l’attacco Rinforzo dall’Inter - #Calciomercato #Milan #giovane - sportli26181512 : Obiettivo Ziyech: Milan disposto ad attendere gli ultimi giorni di mercato: Hakim Ziyech occupa una delle prime pos… - sportli26181512 : Mercato Milan, Corriere dello Sport: 'Il Diavolo a caccia di qualità': L'edizione odierna del Corriere dello Sport… - LALAZIOMIA : Viterbese, arriva un baby bomber scuola Milan e Lazio. In mediana rinforzo dal Gubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinforzo Calciomercato Milan, altra ipotesi trequartista: duello con la Lazio Paolo Maldini © Getty ImagesIl Milan prosegue il casting per la trequarti offensiva. Almeno un altro rinforzo di spessore in quella zona di campo arriverà, forse anche due acquistando un esterno in ...

Calciomercato Milan, il trequartista dalla Juve: in prestito Non è un segreto che il Milan abbia bisogno di un trequartista: la caccia è aperta e in questi giorni si proverà a stringere per un nuovo rinforzo. I nomi sono sempre gli stessi: ai rossoneri ...

Milan Femminile, altro rinforzo in arrivo: il comunicato ufficiale Milan News 24 Milan, il rinforzo può arrivare dalla Juventus: contatti per Ramsey Il Milan continua la ricerca ad un centrocampista, l’intenzione del club rossonero è quello di regalare all’allenatore Stefano Pioli un calciatore con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Il Diavol ...

Ferrero sul futuro di Damsgaard: “Spero vada alla Roma” Al Milan è stato di recente accostato Mikkel Damsgaard, giocatore della Sampdoria. Ma il patron Ferrero ha già scelto il club al quale cederlo ...

Paolo Maldini © Getty ImagesIlprosegue il casting per la trequarti offensiva. Almeno un altrodi spessore in quella zona di campo arriverà, forse anche due acquistando un esterno in ...Non è un segreto che ilabbia bisogno di un trequartista: la caccia è aperta e in questi giorni si proverà a stringere per un nuovo. I nomi sono sempre gli stessi: ai rossoneri ...Il Milan continua la ricerca ad un centrocampista, l’intenzione del club rossonero è quello di regalare all’allenatore Stefano Pioli un calciatore con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Il Diavol ...Al Milan è stato di recente accostato Mikkel Damsgaard, giocatore della Sampdoria. Ma il patron Ferrero ha già scelto il club al quale cederlo ...