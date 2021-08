Milan, il fondo Elliott ha investito quasi un miliardo di euro dal 2018 | News (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo un'analisi di 'Calcio&Finanza', dal momento della prelevazione del Milan, il fondo Elliott avrebbe investito quasi 1 miliardo di euro Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo un'analisi di 'Calcio&Finanza', dal momento della prelevazione del, ilavrebbedi

Advertising

Lindinniato : @Frankie72491011 @flr69flr @AlfredoPedulla Se dici che Milan e Juve non hanno giocatori che giocherebbero in tantis… - PianetaMilan : @acmilan , il fondo #Elliott ha investito quasi un miliardo di euro dal 2018 | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - mulocilan : RT @SandroSca: Sono filo-milanista e 'odio' l'Inter ma l'ironia milanista su Suning è ridicola. Suning impero titanico, fattura come un Pae… - _danimanni : RT @SandroSca: Sono filo-milanista e 'odio' l'Inter ma l'ironia milanista su Suning è ridicola. Suning impero titanico, fattura come un Pae… - MarcoKappa11 : RT @SandroSca: Sono filo-milanista e 'odio' l'Inter ma l'ironia milanista su Suning è ridicola. Suning impero titanico, fattura come un Pae… -