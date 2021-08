Michael Fassbender diventa papà: Alicia Vikander ha partorito (FOTO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Michael Fassbender, l’attore sexy apprezzatissimo soprattutto dal mondo femminile, è diventato papà ed è stato immortalato con il suo piccolino nato dalla relazione con Alicia Vikander. Leggi anche: Francesco Sarcina, la fidanzata 20enne è incinta: terzo figlio in arrivo Michael Fassbender è diventato papà Michael Fassbender ha stupito tutti! L’attore sexy è stato paparazzato con... Leggi su donnapop (Di mercoledì 4 agosto 2021), l’attore sexy apprezzatissimo soprattutto dal mondo femminile, ètoed è stato immortalato con il suo piccolino nato dalla relazione con. Leggi anche: Francesco Sarcina, la fidanzata 20enne è incinta: terzo figlio in arrivotoha stupito tutti! L’attore sexy è stato paparazzato con...

erasersoo : RT @reputationloki: Che culo svegliarsi la mattina e poter dire “wow sono la moglie di michael fassbender” probabilmente non mi sveglierei… - nasoliscio : @sodacausticaa aspe dove lo vedi tom holland quello è michael fassbender - masi_comeno : RT @reputationloki: Che culo svegliarsi la mattina e poter dire “wow sono la moglie di michael fassbender” probabilmente non mi sveglierei… - xsheeranscarss : Potrei essere io la madre del figlio di Michael Fassbender ma la vita ha deciso di no e io devo imparare a conviver… - xsheeranscarss : RT @reputationloki: Che culo svegliarsi la mattina e poter dire “wow sono la moglie di michael fassbender” probabilmente non mi sveglierei… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Fassbender Michael Fassbender diventa papà: Alicia Vikander ha partorito (FOTO) DonnaPOP Michael Fassbender diventa papà: Alicia Vikander ha partorito (FOTO) Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori! I paparazzi hanno immortalato l'attore con il bimbo in braccio!

Jared Leto e gli altri: 5 attori irriconoscibili grazie alla loro interpretazione Non solo Jared Leto in House of Gucci: scopriamo insieme altri 5 attori apparsi sul grande schermo praticamente irriconoscibili ...

Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori! I paparazzi hanno immortalato l'attore con il bimbo in braccio!Non solo Jared Leto in House of Gucci: scopriamo insieme altri 5 attori apparsi sul grande schermo praticamente irriconoscibili ...