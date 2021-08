"Mi hanno bruciato tutto". Il dramma di Susy Fuccillo, ballerina della De Filippi: vita rovinata, un video terribile | Guarda (Di mercoledì 4 agosto 2021) Susy Fuccillo è stata una delle allieve della settima edizione di Amici. A distanza di anni, rimane piuttosto seguita sui social, dove ha comunicato una bruttissima vicenda che l'ha riGuardata ultimamente. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha infatti raccontato di star vivendo un momento doloroso: lo stabilimento balneare di proprietà della sua famiglia è andato completamente distrutto in un incendio. L'ex allieva della talent di Maria De Filippi ha spiegato in un video che cos'è successo, mostrando anche le immagini di quel poco che è rimasto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021)è stata una delle allievesettima edizione di Amici. A distanza di anni, rimane piuttosto seguita sui social, dove ha comunicato una bruttissima vicenda che l'ha rita ultimamente. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha infatti raccontato di star vivendo un momento doloroso: lo stabilimento balneare di proprietàsua famiglia è andato completamente distrutto in un incendio. L'ex allievatalent di Maria Deha spiegato in unche cos'è successo, mostrando anche le immagini di quel poco che è rimasto ...

