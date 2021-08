Meteo Toscana: codice giallo il 5 agosto per rovesci sparsi, temporali vento e mareggiate (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le aree interessate dal codice giallo per vento sono, per l'intera giornata di giovedì, la costa centrale, l'arcipelago e le aree appenniniche orientali (Firenze-Arezzo) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le aree interessate dalpersono, per l'intera giornata di giovedì, la costa centrale, l'arcipelago e le aree appenniniche orientali (Firenze-Arezzo) L'articolo proviene da Firenze Post.

